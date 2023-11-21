Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze’deki soykırımın sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, şu açıklamalarda bulundu;
“(İsrail’in savaş suçları) 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar.
"Orta Doğu volkan gibi. Ya bu sorun (Filistin) çözülecek ya da farklı bir mecrada ilerleyecek. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci terörünün de durdurulmasının altını çizdik.
Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.