Dolar
39.34
Euro
44.91
Altın
3,370.50
ETH/USDT
2,602.60
BTC/USDT
104,524.00
BIST 100
9,434.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı Emniyet ekipleri, Ankara’da helikopterle havadan denetim yapıyor
logo
Dünya

Cebel-i Rahme'de hacı adayı yoğunluğu yaşanıyor

Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de (Rahmet Tepesi) yoğunluk yaşanıyor.

Sabri Kesen  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Cebel-i Rahme'de hacı adayı yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Mekke

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçiren hacı adayları, sabah namazını da burada kıldı. Namazın ardından Türk hacıların bulunduğu kafilede Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı başladı.

İrşat programını hacı adayları bulundukları çadırlara kurulan ses sistemi yardımıyla takip edebiliyor. Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Cebel-i Rahme'ye çıkarak dua ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı bölgede Cebel-i Rahme çevresinde yoğunluk yaşanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" kılacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.

Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" 7 taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan daha önce gitmeyenler, Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafıyla Kabe'ye ve şehre veda edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor
Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Cebel-i Rahme'de hacı adayı yoğunluğu yaşanıyor

Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı

Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı

Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı
Hacı adaylarının "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a yolculuğu başladı

Hacı adaylarının "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a yolculuğu başladı
Arafat Vakfe'si için hazırlıklar tamamlandı

Arafat Vakfe'si için hazırlıklar tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet