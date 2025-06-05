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Dünya

Katılımcıların yüzde 57'si İsrail'de erken seçimi destekliyor

İsrail'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 57'sinin erken seçimi desteklediğini ortaya koydu.

Zein Khalil, Halime Afra Aksoy, Burak Dağ  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Katılımcıların yüzde 57'si İsrail'de erken seçimi destekliyor

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

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Ankete göre, katılımcıların yüzde 57'si İsrail'de erken seçimi destekliyor.

Erken seçime destek verenlerin yüzde 88'inin muhalif partilerin seçmeni olduğu, yüzde 31'lik oranla erken seçime karşı çıkanların yaklaşık yüzde 60'ının da iktidar koalisyonunu destekleyenlerden oluştuğu görüldü.

Bugün seçim yapılması durumunda 120 sandalyeli Meclis'te, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in partisi 24 sandalyeyle birinci olacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisinin ise 22 sandalye kazanması öngörülüyor.

Yair Golan'ın partisi Demokratlar 12, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi 10, Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi 9, Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) ile Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri 8'er, Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi 7 sandalyeye sahip olacak.

Meclis'teki Arap partileri dışındaki muhalefette yer alan partiler 62 sandalye, tüm muhalefet partileri 72 sandalye, mevcut koalisyon ise sadece 48 sandalye elde edebilecek.

Haredi partilerden Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebilecek Meclis'in feshine destek kararı

İsrail basını, Tevrat okullarında (Yeşiva) okuyan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna ve ülkede erken seçimin kapıda olduğuna dikkati çekiyor.

Yedioth Ahronot gazetesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin meclisin feshedilmesi yoluyla erken seçimlere gidilmesi kararına, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin diğer Ultra Ortodoks ortağı Şas partisinin destek verdiğini aktardı.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin dini lideri olan hahamlar, koalisyondan çekilme ve meclisi feshetme seçeneklerinden ikisini de desteklediklerini belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Öte yandan, muhalefet partileri İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için gelecek hafta bir tasarı sunacaklarını açıklamıştı.

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