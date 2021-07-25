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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Cihan Demirci   | 25.07.2021
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Edirne

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )


Sınır kapısında gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu. Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı.

Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu, AA muhabirine, Türkiye'yi çok özlediğini, vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, "Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz. Yoluna ölürüz Türkiye'nin. İnşallah bir gün döneceğim. Çok farklı bir duygu, tek dileğim Türkiye'nin kıymetini bilin. Gözyaşıyla geliyoruz, gözyaşıyla gidiyoruz." diye konuştu.

Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Ceylan, "Akrabalarımı göreceğim. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz var, onları ziyaret edeceğiz." dedi.

Ümit Konuş da her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Sınır kapısının girişinde Türk bayrağını görünce gururumuz sevincimiz 10 kat artıyor. Koşarak, uçarak geliyoruz. Ailemiz bizi bekliyor iyi bir tatil yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Levent Aptikoğlu ise gurbetçilerin vatan sevgisinin yüksek olduğunu anlattı. Gurbetçilerin sınır kapısına geldiğinde yüzlerinin daha fazla güldüğünü dile getiren Aptikoğlu, tatilde ailesini ve yakınlarını ziyaret edeceğini söyledi.

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