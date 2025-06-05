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Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,3 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil azaldı.

Firdevs Yüksel  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,3 milyon varil azaldı

İstanbul

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil azalışla 436 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 401 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 228 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-30 Mayıs haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 408 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 5 bin varil azalışla 6 milyon 346 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 394 bin varil azalışla 3 milyon 907 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

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