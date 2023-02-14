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Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü konumuna gelen Adana Havalimanı'ndaki yoğunluk devam ediyor.

Bekir Ömer Fansa   | 14.02.2023
Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana havalimanında yoğun uçuş ve yolcu trafiği devam ediyor.

Özellikle akşamdan itibaren yoğun helikopter trafiği yaşanan havalimanına saha görevleri biten sağlık ve arama kurtarma ekipleri getirildi. Ekipler, buradan araçlara alınarak gidecekleri illere doğru yola çıktı.

Öte yandan deprem bölgelerinde sağlık hizmeti veren 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine takviyeler sürüyor.

Bu kapsamda çeşitli illerden gelen yaklaşık 170 Sağlık Bakanlığı personeli, havalimanından görev yerlerine hareket etti.


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