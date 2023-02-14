Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü konumuna gelen Adana Havalimanı'ndaki yoğunluk devam ediyor.
Adana
Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana havalimanında yoğun uçuş ve yolcu trafiği devam ediyor.
Özellikle akşamdan itibaren yoğun helikopter trafiği yaşanan havalimanına saha görevleri biten sağlık ve arama kurtarma ekipleri getirildi. Ekipler, buradan araçlara alınarak gidecekleri illere doğru yola çıktı.
Öte yandan deprem bölgelerinde sağlık hizmeti veren 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine takviyeler sürüyor.
Bu kapsamda çeşitli illerden gelen yaklaşık 170 Sağlık Bakanlığı personeli, havalimanından görev yerlerine hareket etti.
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