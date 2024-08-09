Çatışma bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali’nin çalışmasında aksama yaşanmadığı duyuruldu
Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali’nde bir aksama yaşanmadığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu bildirildi.
Moskova
Kursk Nükleer Güç Santrali’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yakınlarında çatışmaların yaşandığı santralin çalışmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Santralin çalışmasında bir aksama yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Kursk Nükleer Güç Santrali, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.