Dünya

California'da çevrim içi platformlarda "gürültülü reklamlar" yasaklandı

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eyalette çevrim içi platformlarda, asıl izlenen içerikten daha yüksek sesli reklamların yasaklanması için yasa imzaladı.

Aynur Şeyma Asan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
California'da çevrim içi platformlarda "gürültülü reklamlar" yasaklandı

Ankara

California Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Senatör Thomas Umberg'in, çevrim içi platformlardaki "yüksek sesli reklamları" azaltmayı hedefleyen yasayı hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, "SB 576" adlı yasanın, Kongre'de 2010'da kabul edilen televizyon ve kablolu yayınlarda "gürültülü" reklamları yasaklayan "Ticari Reklamlarda Ses Seviyesi Azaltma (CALM)" yasasına benzediği belirtildi.

Newsom'ın imzaladığı "SB 576" yasasıyla, televizyon ve kablolu yayınlardaki gibi çevrim içi platformlarda da izlenen asıl içerikten daha yüksek sesli reklamların yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, Newsom'ın "daha önce izlenen programdan daha yüksek sesli reklamlara yönelik şikayetleri" dikkate aldıklarını belirttiği aktarıldı.

