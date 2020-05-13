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Dünya, Koronavirüs

Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi.

Ihvan Radoykov   | 13.05.2020
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi

Sofya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal bugün sona erdi.

Hükümete bağlı Kriz Masasının önerisiyle hayvanat bahçeleri, sinema, tiyatro, kütüphane, müze, galeri, otel, park ve spor tesisleri yeniden hizmete açıldı.

Başbakan Boyko Borisov, Kovid-19 salgınından en çok zarar gören lokanta, pastane, gece kulübü, bar gibi mekanlar için KDV'nin yüzde 20’den yüzde 9’a indirileceğini bildirdi. Borisov, bu karara karşı çıkan Maliye Bakanı Vladislav Goranov’a da "Kararlarımı beğenmeyen istifa etsin." cevabını verdi.

AB dışından gelenlere ülkeye giriş yasağı devam edecek, AB vatandaşları ise ülkede kalacağı adresini beyan ederek, 14 günlük polis denetimli karantina altına alınacak.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, olağanüstü hal nedeniyle 2 aydır kapalı kalan cami ve mescitlerin yeniden toplu ibadete açılacağını duyurdu.

Cemaatten abdestlerin evde alınması, maske kullanılması, caminin namazdan önce dezenfekte edilmesi istendi.

Ülkede son 24 saatte, Kovid-19 vaka sayısı 65 artarak 2 bin 69’a yükseldi, 365 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken 476 kişi iyileşti, 96 kişi hayatını kaybetti.

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