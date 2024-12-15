Boykota alternatif olarak üretilen "Gazze Kola", Filistinlilerin özgürlük mücadelesine desteği hedefliyor
Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi Aktivisti Qashoo, "Gazze Kola'nın bütün geliri, Gazze'nin yeniden inşası için yürütülen projelerin finansmanı için kullanılıyor." dedi.
Ankara
Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin önde gelen aktivistlerinden Osama Qashoo, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını ve Filistin topraklarındaki işgaline karşı ürettikleri "Gazze Kola" ile Filistinlilerin özgürlük mücadelesine destek olmayı hedefliyor.
❝Türkler bizimle birlikte harekete geçtiklerinde, ne kadar güçlü ve etkili olabileceklerini fark etmemiştim❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 15, 2024
Gazze Cola'nın yaratıcısı Osama Qashoo, İsrail'in Gazze'deki işgaline ve soykırımına karşı boykot ve doğrudan eylemi savunuyor https://t.co/wxUtPR0bUf pic.twitter.com/wFxlxH76x5
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana farklı markaların çeşitli ürünlerine karşı boykotlar sürerken, "Boykot etmek kolay, ama alternatif olarak ne tüketeceğiz?" sorusunu boşa çıkarmak isteyenler artıyor.
Bu durum karşısında harekete geçenlerden olan ve "Gazze Kola"yı kuran Qashoo, gelecek hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Qashoo, "Gazze Kola fikri, tadı kolaya benzeyen ama tüketirken insanların değerlerine zarar vermeyen alternatif bir içecek üretme fikriyle ortaya çıktı. Ayrıca Filistin bayrağı taşıyan içecek direnişi temsil ediyor." diye konuştu.
Osama Qashoo, Gazze Kola'nın satışından elde edilen gelirlerin Gazze'nin yeniden inşası için yürütülen projelerin finansmanı için kullanıldığını belirtti.
Gazze Kola'nın, Filistinlilere ait olduğunu dile getiren Qashoo, ayrıca "Elde edilen bütün kar, hastanelerin yeniden inşası ve toplumun gelişiminin desteklenmesi gibi yaşamı destekleyen projelere aktarılıyor." dedi.
Qashoo, "Bir hayat kurmayı, yeniden inşa etmeyi ve toplumumuzun kalkınmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
"Yardım göndermek yerine ticaret yap"
Qashoo, Gazze Kola'nın satış stratejisini "Yardım göndermek yerine ticaret yapmak" olarak tanımladı. Filistinlilerin güçlü ve dirayetli bir toplum olduğunun altını çizen Qashoo, "Bizler yardıma muhtaç insanlar olacak şekilde eğitilmedik. Biz itibarımızı kendi kendimize yeterek yeniden inşa etmek istiyoruz. Saygın ve güçlü konumumuzu geri kazanmayı hedefliyoruz. Bizim tarihimiz direnişle tarihe katkı sunuyor ve Gazze Kola bu mirasın bir parçası." sözlerini sarf etti.
İsrail'e destek veren kola markalarını boykot etmek isteyenler için Gazze Kola'nın alternatif olduğunu kaydeden Qashoo, "Boykot, ön saflarda yer alamayan ancak bir fark yaratmak isteyenler için harika bir araç." görüşünü paylaştı.
Qashoo, boykotun daha önce Güney Afrika'da işe yaradığını ve yeniden kullanılması gerektiğini kaydetti.
"Türk üreticilerle işbirliğinde büyük bir potansiyel var"
Avrupa'da üretilen Gazze Kola, piyasaya sürüldüğünden bu yana yarım milyondan fazla kutu sattı ve bir milyondan fazla kutu da ön sipariş aldı.
Qashoo, İngiltere'de büyük bir ticari başarı elde eden Gazze Kola'yı, bazı Müslüman ülkelere de ithal etmeye başladıklarını ve üretimi daha da arttırmak istediklerini söyledi.
Türk üreticilerle işbirliğinde büyük bir potansiyel gördüğünü söyleyen Qashoo, Türkiye'nin coğrafi avantajlarına ve Afrika ile Orta Doğu'daki güçlü ticaret ağlarına dikkati çekti.
Qashoo, "Türkiye'yle ortak olmamız halinde, yılda 400 konteynere ulaşan ve giderek artan talebi karşılayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Tahminlerinin ötesinde talep gördüklerini ifade eden Qashoo, şu anki durumun Gazze Kola'nın başarısının sadece başlangıcı olduğunu vurguladı.
"Gücümüz birliğimizde yatıyor"
Kolektif eylemin öneminin altını çizen Qashoo, "Müslüman uluslar olarak dünya ticaret yollarının yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyoruz. Yıkmak yerine inşa etmeye ve ticarete odaklanırsak, refah ve adaleti miras bırakabiliriz. Çok büyük zorluklarla karşılaştık, ancak gücümüz birliğimizde ve direnişimizde yatıyor." dedi.
Osama Qashoo, "Gazze Kola, dünyadaki hak ettiğimiz yeri geri almamızın sadece başlangıcı." diye konuştu.
Mavi Marmara
Qashoo, İsrail'in, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında hayatını kaybedenleri andı.
Mavi Marmara gemisini durdurmak için kullanılan askeri gücün tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu hatırlatan Qashoo, "Sekiz savaş gemisi, sayısız bot ve helikopterle geleceklerini bilmiyorduk. Ateş açtıklarında gemiden yükselen çığlıkları hayatım boyunca unutamayacağım." ifadesini kullandı.
Mavi Marmara'daki Türk gönüllüleri, Filistin için gösterdikleri katkıdan dolayı kutlayan Qashoo, "Her şeylerini ortaya koydular ve bu benim, Türklerin gücüne ve yapabilecekleri değişime bakış açımı değiştirdi." düşüncesini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.