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Dünya

Bosna Hersek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini belirtti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 23.08.2022
Bosna Hersek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini belirtti

Saraybosna

Dzaferovic, Ukrayna'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nde videokonferans yoluyla bir konuşma yaptı.

Ülkesinin Ukrayna dahil tüm uluslararası ortaklarına yönelik dış politikasının açıklık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı üzerine kurulduğunu ifade eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'in, Kırım bölgesi dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tutumu değişmedi." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin, taraflara barış ve diyalog çağrısı yaptığını kaydeden Dzaferovic, mevcut durumun aşılması, barışın ve gerekli güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara tam destek verdiğini dile getirdi.

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