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Dünya

BM'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik Kovid-19 eleştirisine yanıt

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Trump'ın DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamaları üzerine, "DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor." dedi.

Betül Yürük   | 07.04.2020
BM'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik Kovid-19 eleştirisine yanıt

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamaları üzerine, "DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor." dedi.

Dujarric, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye yönelik sert eleştirilerine cevap verdi.

''DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor.'' diyen Dujarric, örgütün uluslararası sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede ''patladığını'' belirterek, ''DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?'' değerlendirmesinde bulunmuştu. 


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