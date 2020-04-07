Trump Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü sert bir dille eleştirdi.
Washington
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ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ), Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.
ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.