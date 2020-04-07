Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
92,592.31
Altın
1,654.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Betül Yürük   | 07.04.2020
New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini söyledi. 

Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Kovid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
ABD'de koronavirüsten 1339 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Amasya'da bir köy karantinaya alındı

Amasya'da bir köy karantinaya alındı

Hollanda'da bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

Trump Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi

Trump Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi
FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak

FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak
New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı

New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı