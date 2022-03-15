Dolar
14.64
Euro
16.07
Altın
1,918.09
ETH/USDT
2,570.40
BTC/USDT
39,100.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı

Birleşmiş Milletler, Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri esnasında, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden bir çalışana karşı "misillemede bulunulmaması" için Rusya'ya çağrı yaptı.

Bayram Altuğ   | 15.03.2022
BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı

Cenevre

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıkmıştı.

Spiker haber okurken Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok cesur gazetecinin durumunu takip ediyoruz." dedi.

Shamdasani, isim vermeden Ovsyannikova'nın cezalandırılmaması gerektiğine işaret ederek, "(Rus) Yetkilileri, ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için onun herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmamasını sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Rusya'da 15 binden fazla savaş karşıtı kişinin gözaltına alındığını belirten Shamdasani, bunların ne kadarının hala tutulduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

Gözaltına alınmıştı

Protestosunun ardından güvenlik güçlerinin Ovsyannnikova'yı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." demişti.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı

Benzer haberler

Macron, Rusya'ya silah satışlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

Macron, Rusya'ya silah satışlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi
İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı

İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı
BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı

BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı