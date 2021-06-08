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Dünya

BM'den Dünya Okyanus Günü'nde 'denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, "okyanusların plastik atıklarla boğulduğuna" dikkati çekerek uyarıda bulundu.

Betül Yürük   | 08.06.2021
BM'den Dünya Okyanus Günü'nde 'denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Okyanus Günü'nde yayımladığı mesajında, insanlığın okyanuslara, denizlere ve deniz kaynaklarına saldırısının devam ettiğini vurguladı.

Dünyanın en uzak köşelerindeki mercan adalarından en derin okyanus diplerine kadar "okyanusların plastiklerle boğulduğunu" belirten Guterres, aşırı avlanmanın ise yıllık 90 milyar dolar net kayba sebep olduğunu ifade etti.

Karbon emisyonlarının, okyanusların ısınmasını ve asitlenmesini tetiklediğine, biyolojik çeşitliliği yok ettiğine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğuna işaret eden Guterres, okyanusların büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerdeki 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Okyanusların toplumların hayatta kalabilmesinde önemine vurgu yapan Guterres, insanlığın doğayla sürdürdüğü savaşa son vermesi çağrısında bulundu.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'den "mavi gezegenimizi" koruyalım'' çağrısı

Geçen yıl BM Kalkınma Programı Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu seçilen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen de seslendirdiği video mesajında, "varoluşumuz için de muhtaç olduğumuz" okyanus ve denizleri korumak için harekete geçmeye çağırdı.

Ercümen, kirlilik, atıklar, aşırı avlanma, istilacı yabancı türler ve iklim değişikliği sebebiyle okyanuslar ve denizlerin her geçen gün oksijen kaybettiğini belirterek, "İyisiyle ve kötüsüyle insan çağında gezegeni bizler şekillendiriyoruz. Bu Çevre Günü ve Okyanus Günü'nde herkesi denizlerimizden başlayarak mavi gezegenimizi korumak için harekete geçmeye çağırıyorum." mesajı verdi.

Ercümen, ayrıca insan kaynaklı, suyun altındaki yaşam için büyük tehdit oluşturan sorunlara, plastik kirliliğine ve Marmara Denizi'ndeki deniz salyası olarak da bilinen müsilaj oluşumu gibi güncel problemlere dikkati çekti.

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