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Dünya

BM: Yemen'de son üç günde 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de son üç günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mustafa M. M. Haboush, Çağrı Koşak   | 01.11.2021
BM: Yemen'de son üç günde 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdulnasser Alseddik/AA

Yemen

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ülkedeki çatışmaların sivillerin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Yalnızca son üç günde Taiz'de üç çocuk ve Marib'de biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

"Siviller uluslararası hukuka göre koruma altındadır, hedef değildir." uyarısı yapılan açıklamada, ölümlere ilişkin herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmedi.

Yemen hükümeti ise söz konusu sivillerin ölümünden Husileri sorumlu tutmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi.

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