New York’ta aşı olmayan 2 bin itfaiyeci 'sağlık izni'ne ayrıldı, 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı
ABD’nin New York şehrinde, kamu çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunun devreye girdiği bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı, yaklaşık 9 bin belediye çalışanının da ücretsiz izne çıkartıldığı bildirildi.
New York
New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilisi Frank Dwyer, NBC kanalına yaptığı açıklamada 29 Ekim’de Kovid-19 aşı zorunluluğunun başlamasıyla sağlık iznine çıkan itfaiyeci sayısının “çok sıra dışı” olduğunu belirtti.
NYFD Başkanı Daniel A. Nigro ise aşı zorunluluğunu protesto etmek için sağlık izni alanları eleştirdi.
Nigro “Bazı üyelerimizin sorumsuzca sahte izin kullanması, New Yorkluların ve diğer itfaiye çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişiler işlerine geri dönmezlerse yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşirler.” diye konuştu.
9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise düzenlediği basın toplantısında, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.
Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.
Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun şehir çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi geçen hafta protestolara neden olmuştu.
FDNY itfaiyecilerini temsil eden sendika başkanı Andrew Ansbro, itfaiyecilere kurallara karşı gelmelerini tavsiye ettiğini açıklamıştı.
Associated Press, 26 bin şehir çalışanının aşı yaptırmadığını haber yaparken de Blasio, çalışanların yüzde 91’inin aşılandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.