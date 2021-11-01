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Dünya, Çevre

Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor

Hindistan Başbakanı Modi, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

Nuri Aydın   | 01.11.2021
Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Ankara

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu.

Modi, Hindistan'ın 2030'a kadar fosil olmayan enerji kapasitesinin 500 GW'a ulaşacağına işaret ederek, "net sıfır" karbon emisyonu hedefini ise 2070'de gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hindistan'ın 2030'a kadar enerji ihtiyacının yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiden karşılayacağını vurgulayan Modi, "Öngörülen toplam karbon emisyonları 2030'a kadar 1 milyar ton azalacak." dedi.

Modi, Hindistan ekonomisinin karbon yoğunluğunu 2030'a kadar yüzde 45'in altına indireceğini dile getirerek, 2070'de "net sıfır" hedefine ulaşacaklarını kaydetti.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbon nötr olması anlamına geliyor.

"Net sıfır emisyon" kavramı ilk olarak 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’nda kullanılırken, bu kapsamda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için verilen taahhütler kapsamında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen ülke sayısı giderek artış gösterdi.

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