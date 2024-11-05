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Dünya

BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da iç savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının 3 milyona ulaştığını ve çok daha fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı

Cenevre

Grandi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden iç savaşın neden olduğu yerinden edilmelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Nisan 2023'te iç savaşın başlamasından bu yana Sudan'dan ayrılan insanların sayısı artık 3 milyona ulaştı. Ülke içinde yerinden edilmiş çok daha fazla kişi var." ifadelerini kullanan Grandi, Sudan'da "üstünlük" için savaşan tarafların, halkın ülkesinden ayrılmasına ve yerlerinden olmasına yol açtığını belirtti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 14 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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