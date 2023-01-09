BM, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı.
Ankara
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.
Yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor
BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.
BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.
Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.
Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yardım mekanizmasının süresini uzatmasını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu BM mekanizmasının bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.
Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrarın, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kıldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.