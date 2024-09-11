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Dünya

BM, Sudan'a yönelik yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'a yönelik 2005'ten bu yana uyguladığı silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

Şerife Çetin  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
BM, Sudan'a yönelik yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

ABD tarafından sunulan karar, 15 üyeli BMGK'de oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, ülkeye yönelik silah ambargosu ile bazı kişi ve kurumları hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 12 Eylül 2025'e kadar uzatıldı.

Oylama sonrası açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Darfur halkının karşılaşmaya devam ettiği tehlike ve ümitsizliğe işaret ederek, "Bu oylama çok önemli mesaj gönderiyor. Uluslararası toplumun bu insanların kaderini ve Sudan ile bölgede barışı ve güvenliği önemsediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK, 29 Mart 2005'te kabul ettiği 1591 sayılı kararla silah ambargosu ile Darfur'da çatışmaya dahil olan bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları kabul etmişti.

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