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Dünya

BM, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolar ayırdı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolarlık özel bir fon ayırdıklarını bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
BM, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolar ayırdı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eylül ortasından bu yana 300 binden fazla Afgan, Pakistan'dan Afganistan'a döndü." dedi.

BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan söz konusu kişiler için 10 milyon dolarlık özel bir fon ayırdıklarını belirten Griffiths, bu fonun "hayati destek sağlamak ve temel insani ihtiyaçları karşılamak için" olduğunu ifade etti.


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