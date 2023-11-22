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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyuluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
DSÖ: Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyuluyor

Cenevre

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörlüğü tarafından Gazze ve Sudan'daki sağlık durumuna ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı, dün İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de evinin bombalanması neticesinde hayatını kaybeden DSÖ çalışanı Dima Abdullatif Mohammed Alhaj için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de siviller için hiçbir bölgenin güvenli olmadığını belirtti.

Gazze'de masum sivillerin ölümlerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Al-Mandhari, Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Al-Mandhari, "Gazze'de insanlar sağlık hizmetleri ile barınma ve korunma olanaklarından mahrum bırakılıyor. Gazze nüfusunun neredeyse 4'te 3'ü ülke içinde yerinden edilmiş ve aktif çatışmalardan kaçmak için birçok kez yer değiştirmiş durumda." dedi.

Gazze'deki en güvenli sığınaklar olması gereken hastanelerin dahi saldırılardan korunamadığını vurgulayan Al-Mandhari, "DSÖ, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 178 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar 553 ölüm ve 696 kayıpla sonuçlandı. Gazze'deki sağlık sistemi, ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir dönemde insanlara hizmet veremiyor. 36 hastaneden 27'si hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Al-Mandhari, sağlık çalışanları, hastaları ve sağlık tesislerinin çatışmalardan korunması yönündeki çağrılarını yineledi.

Sudan'da 6,3 milyon kişi yerinden edildi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 7 aydır devam eden çatışmaların ölümcül etkisi olduğunu ve buna karşı da mücadele verdiklerini vurgulayan Al-Mandhari, Sudan'da yaşananların, dünyanın "en çok unutulan krizlerinden" biri olduğunu belirtti.

Al-Mandhari, "Sudan, şu anda dünya çapında en büyük ülke içinde yerinden edilme kriziyle karşı karşıya. 15 Nisan'dan bu yana toplam nüfusun yüzde 12'sinden fazlasını oluşturan 6,3 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda." dedi.

Sudan'da milyonlarca kişinin sağlık hizmetleri de alamadığını belirten Al-Mandhari, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık tesislerinin yüzde 80'inin hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldığını vurguladı.

"Sudan'da çatışmaların başladığı günden bu yana sağlık merkezlerine yönelik 60 saldırı gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Al-Mandhari, ülkede özellikle çocuklar arasında görülen salgın hastalıklarda artış yaşandığını söyledi.

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