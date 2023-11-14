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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Şifa Hastanesi önünde defnedilemeyen cenazeler AA objektifine yansıdı

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve hastaneyi kuşatma altına tutması nedeniyle defnedilemeyen cesetler AA objektifine yansıdı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
İsrail saldırıları altındaki Şifa Hastanesi önünde defnedilemeyen cenazeler AA objektifine yansıdı

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle defnedilemediğini belirtti.

İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, sağlık personeli ve çalışanların cenazeleri defnetmeye çalıştığını ama yoğun saldırılar altında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Şifa Hastanesi önünde defnedilemeyen cenazeler AA fotoğraflarında yer aldı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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