Dolar
28.63
Euro
31.04
Altın
1,966.98
ETH/USDT
2,030.80
BTC/USDT
36,069.00
BIST 100
7,671.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İranlı milletvekili ülkesinin İsrail politikasında söylem değişikliğine gittiğini savundu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Abbaszade, ülkesinin dış politikasında "İsrail yeryüzünden silinmelidir" söyleminde değişikliğe gidildiğini savunarak Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hakkında meclise gensoru önergesi verdi.

Nazenin Hansu, Mustafa Melih Ahıshalı  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
İranlı milletvekili ülkesinin İsrail politikasında söylem değişikliğine gittiğini savundu

İstanbul

Jamaran haber sitesi, Mahmud Abbaszade'nin meclise sunduğu gensoru dilekçesini yayımladı.

Milletvekili Abbaszade, dilekçesinde, Tahran yönetiminin dış politikada İsrail ve Suudi Arabistan karşısındaki tutumunda değişikliğe gittiğini savundu.

Gazze savaşından önce İran politikasında sıkça dillendirilen "İsrail'in yeryüzünden silinmesi" söyleminin savaş sonrası değiştirilmesini eleştiren Abbaszade, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hakkında meclise gensoru önergesi sundu.

İran'ın İsrail politikası

İran'da 1979'daki devrimden sonra yönetime gelen Ayetullah Humeyni, İsrail karşıtlığıyla tanınıyordu. Humeyni'nin 8 Eylül 1982'de Tahran'da yaptığı bir konuşmada kullandığı "İsrail yeryüzünden silinmelidir" ifadesi devlet politikası olarak İran'da bugüne kadar dillendirildi.

İsrail'i resmen tanımayan İran yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kurduğu "Kudüs Kuvvetleri" ve bölgede desteklediği "Direniş Güçleri" üzerinden İsrail karşıtlığını ön plana çıkarıyor.

Tahran yönetimi, bir taraftan bölgede kendisine yakın güçlerin İsrail'e yönelik saldırılarını desteklediğini açıklarken diğer taraftan bu saldırılarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını duyuruyor.

Bu tavır bazı uzmanlar tarafından Tahran yönetiminin Gazze'deki savaşın ülkeye sıçramasından kaçınması olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ın eşi Marieme Faye Sall ile görüştü
Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 14. gününde

Benzer haberler

İranlı milletvekili ülkesinin İsrail politikasında söylem değişikliğine gittiğini savundu

İranlı milletvekili ülkesinin İsrail politikasında söylem değişikliğine gittiğini savundu

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri, esir takası talebiyle Tel Aviv’den Batı Kudüs’e yürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik

Filistinliler, Gazze'deki dramı Avrupa Parlamentosu'nda anlattı

Filistinliler, Gazze'deki dramı Avrupa Parlamentosu'nda anlattı
Avustralyalı senatörün, Gazze'de öldürülenleri Senatoda anma girişimi engellendi

Avustralyalı senatörün, Gazze'de öldürülenleri Senatoda anma girişimi engellendi
UEFA ve FIFA, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında sessiz

UEFA ve FIFA, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında sessiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet