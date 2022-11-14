Dolar
18.60
Euro
19.18
Altın
1,763.31
ETH/USDT
1,280.00
BTC/USDT
16,953.00
BIST 100
4,555.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Somali'deki sivil kayıplarda artış yaşandığını açıkladı

Can kayıplarının tamamına yakınına terör örgütü Eş-Şebab'ın el yapımı bombaları neden oldu.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.11.2022
BM, Somali'deki sivil kayıplarda artış yaşandığını açıkladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), büyük oranda terör örgütü Eş-Şebab'ın silahlı saldırıları nedeniyle Somali'deki sivil kayıplarda "keskin bir artışın" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Somali'deki sivil kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırıları sebebiyle Somali'deki sivil kayıplarda keskin bir artışın yaşandığına işaret eden Türk, bunun Somali halkı için zaten korkunç durumda olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Türk, 2017'den bu yana Somali'de kayıtlara geçen ölüm ve yaralanmalardaki düşüşün bu yıl durduğunu kaydederek, "Her gün daha fazla Somalilinin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunması hususlarındaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Türk, bu çağrının, Eş-Şebab'a karşı Somali hükümetinin yanında yer alan silahlı grupların uluslararası güçlere yönelik olduğuna vurgu yaptı.

Türk, Somali hükümetine de sivillerin korunması için uluslararası toplumla, uluslararası insan hakları normları ve standartları çerçevesinde ilişki kurma konusunda gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı.

Geçen yıla göre yüzde 30'luk artış

BM istatistiklerine göre, Somali'de bu yıl şimdiye kadar 613 sivil öldürüldü ve 948 kişi yaralandı.

Somali'de 2017'den bu yana en yüksek sivil kaybı ve yaralanmasına ulaşılırken, geçen yıla oranla yüzde 30'luk artış yaşandı.

Kayıpların yaklaşık yüzde 94'üne terör örgütü Eş-Şebab'ın el yapımı bombalarının neden olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi
İstanbul'daki terör saldırısında öğretmen kızını ve torununu kaybetti
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı
Patrik Bartholomeos'tan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

BM, Somali'deki sivil kayıplarda artış yaşandığını açıkladı

BM, Somali'deki sivil kayıplarda artış yaşandığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet