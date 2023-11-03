Dolar
28.43
Euro
30.46
Altın
1,992.51
ETH/USDT
1,826.10
BTC/USDT
34,652.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM kuruluşları: Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuğun öldürüldüğünü, bunun da tüm can kayıplarının yüzde 67'sine tekabül ettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
BM kuruluşları: Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuk öldürüldü Fotoğraf: Abed Zagout/AA

New York

BM Fonu (UNFPA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Bombardımanların sağlık tesislerine büyük zarar verdiği işaret edilen açıklamada, su ve elektrik kesintileri, kısıtlı gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle kadın doğum, yeni doğan ve çocuk bakım servislerinin altüst olduğu ifade edildi.

Açıklamada, halihazırda Gazze'de 50 bin hamile kadının bulunduğu belirtilirken 14 hastane ve 45 sağlık merkezinin kapanmasıyla bazı kadınların barınak, ev veya enkazlar arasında doğum yaptığı kaydedildi.

"Yeni doğanların hayatı pamuk ipliğine bağlı"

Yeterli bakım olmadığı için gebelikte anne ölümlerinde artış beklendiği aktarılan açıklamada, "Yeni doğanların hayatı pamuk ipliğine bağlı. Eğer hastanelerin yakıtı tükenirse, kuvöz ve diğer tıbbi teçhizatlar çalışamayacağı için, yoğun bakım ve yeni doğan bakımına muhtaç 130 prematüre bebeğin hayatı tehlikeye girer." uyarısında bulunuldu.

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuğun öldürüldüğü, bunun tüm can kayıplarının yüzde 67'sine tekabül ettiği bildirilirken "Bu her gün 420 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor. Bunlardan bazıları sadece bir kaç aylık bebekler." ifadesi kullanıldı.

Acilen çatışmaya insani ara verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, siviller ve özellikle çocukların uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek

Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

BM kuruluşları: Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuk öldürüldü

İsrail'in hedef aldığı Şifa Hastanesi'yle ilgili iddiaları, çizimler ve şüpheli ses kayıtlarından öteye geçemedi

İsrail'in hedef aldığı Şifa Hastanesi'yle ilgili iddiaları, çizimler ve şüpheli ses kayıtlarından öteye geçemedi
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'in, Gazze'de "çatışmalara ara verilmesi" çağrısı tepki çekti

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'in, Gazze'de "çatışmalara ara verilmesi" çağrısı tepki çekti
İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet