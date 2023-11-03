Dolar
28.43
Euro
30.46
Altın
1,992.51
ETH/USDT
1,826.10
BTC/USDT
34,651.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melike Pala  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

17,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda ise depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

Benzer haberler

Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
KOBİ'lere sağlanan destek deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandıracak

KOBİ'lere sağlanan destek deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandıracak
Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'nü 5 ayda 21 bin kişi ziyaret etti

Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'nü 5 ayda 21 bin kişi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet