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Dünya

BM: Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırıları kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırıları kınadığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
BM: Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırıları kınıyoruz

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kızıldeniz'deki saldırılara ilişkin Dujarric, söz konusu saldırıların sadece seyrüsefer serbestisini engellemediğini ancak küresel ticarete zarar verme riski taşıdığını ifade etti.

Dujarric, saldırıların aynı zamanda dolu bir tankere isabet etmesi halinde korkunç bir ekolojik facia riskini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Kızıldeniz'in çok hassas bir ekosistem olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırıları kınıyoruz." diye konuştu.

Kızıldeniz'de saldırılar

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

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