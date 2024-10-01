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Dünya

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını İsviçre devraldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını Slovenya'dan İsviçre devraldı.

Şerife Çetin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını İsviçre devraldı

New York

İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, bu vesileyle basın toplantısı düzenledi.

Baeriswyl, "Bu görevi çok büyük gerginlikler devam ederken devraldığımızın farkındayız. Dünyanın birkaç bölgesinde çok ciddi risk bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'nin çatışmaları engelleme konusunda daha iyi görev yapması gerektiğinin altını çizen Baeriswyl, bu çerçevede farklı seslerin dinlenmesi ve ortaklarla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Baeriswyl, Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, halihazırda İsviçreli vatandaşların tahliye edilmediğini, ayrılmak isteyenlerin ülkeden ayrıldığını ancak her an durumda değişiklik olabileceğini ifade etti.

BMGK dönem başkanlığı kasım ayında ise İsviçre'den İngiltere'ye geçecek.

Aralık ayında ise BMGK dönem başkanı ABD olacak.

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