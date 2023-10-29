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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah, İsrail sınırındaki Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail’in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Gülşen Topçu  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Hizbullah, İsrail sınırındaki Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

İstanbul

Hizbullah'a ait Telegram hesabından konuya ilişkin görüntü ve açıklama paylaşıldı.

Görüntüye göre Abad askeri noktasında İsrail'e ait, kablolu ve kablosuz ağlarda gizli dinleme yapan ve sinyal bozan ekipmanlar ile radar ve kamera sistemlerinin yer aldığı bir merkez vuruldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında zaman zaman saldırılar yaşanıyor.

Saldırılarda, 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda ise 3 İsrail askeri ile bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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