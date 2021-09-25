Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,928.10
BTC/USDT
42,683.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Başbakanı Suga'dan BM'de "Kuzey Kore umudu" mesajı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ve Kuzey Kore arasında "nükleerden arındırma" başlıklı müzakerelerine "Kuzey Kore'nin yanaşacağı umudu" taşıdığını söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.09.2021
Japonya Başbakanı Suga'dan BM'de "Kuzey Kore umudu" mesajı

Tokyo

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna hitap etmek üzere gönderdiği video mesajda dış politika, güvenlik, sağlık, spor konularına değindi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede dünyanın her köşesinde aşılara adil erişimin sağlanması gerektiğini söyleyen Suga, aşı yardımlarında 60 milyon doz hedefini yineledi.

Yaz aylarında düzenlenen 2020 Tokyo Oyunlarına ilişkin Suga, birçok zorluklarla yüz yüze gelen insanlık için, uluslararası turnuvanın "küresel bir dayanışma" oluşturduğunu belirtti.

Suga, "Bu yaz oyunların düzenlenmesine yönelik çeşitli görüşler varken biz, ev sahibi ülke olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik ve başarılı olduk" dedi.

Komşu Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine değinen Suga, Japonya'nın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için çabaladığını kaydetti.

Suga, "Bizden öncekilerin tesis ettiği demokrasi ve hukukun üstünlüğü korunmalı. (Vizyon) Bu stratejik görevde aynı fikirdeki ülkelerle çalışacağız." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadığını yineleyen Suga, bu denemelerin "Japonya'nın güvenliğini tehdit" ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Suga, Washington ve Pyongyang arasında "nükleerden arındırma" başlıklı diplomatik çaba ve diyaloglara "Kuzey Kore'nin yanaşacağına yönelik güçlü bir umut" taşıdığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 12 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

Benzer haberler

Japonya Başbakanı Suga'dan BM'de "Kuzey Kore umudu" mesajı

Japonya Başbakanı Suga'dan BM'de "Kuzey Kore umudu" mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak

BM Enerji Zirvesi'nde yenilenebilir enerji için finansman ve yatırım taahhüdü

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz
BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla
Japonya ve Güney Kore arasında UAEA genel kurulunda 'Fukuşima' anlaşmazlığı

Japonya ve Güney Kore arasında UAEA genel kurulunda 'Fukuşima' anlaşmazlığı