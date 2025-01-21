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Dünya

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Batı Şeria'da süren şiddetinden derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddetten ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
BM Genel Sekreteri, İsrail'in Batı Şeria'da süren şiddetinden derin endişe duyuyor Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail'in Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığı görülüyor. İsrail, Hamas'ı gerekçe göstererek Gazze'ye saldırıyordu. Cenin'e saldırının gerekçesi hakkında sizin bilginiz var mı? Genel Sekreter Batı Şeria'nın İsrail'in yeni hedefi olmasından ve Gazze'ye benzer bir yıkımla karşılaşmasından endişe duyuyor mu?" sorularını yanıtladı.

Guterres'in güvenlik güçlerine azami itidal çağrısında bulunduğunu aktaran Haq, sadece hayat korumak için başka seçenek kalmaması halinde ölümcül güce başvurulması gerektiğini belirttiğini söyledi.

Haq, "BM Genel Sekreteri, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddet ve özellikle İsrail'in Cenin'de Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan kapsamlı askeri operasyonundan derin endişe duyuyor." açıklamasında bulundu.

Filistinli sivillerin güvenliğinden derin endişe duyuyoruz

Diğer taraftan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) bölgedeki çalışanlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, UNOCHA'nın Cenin'deki Filistinli sivillerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Haq, İsrail'in havadan ve buldozerlerle saldırılar düzenlediğini belirterek, geçen haftadan bu yana Cenin'de yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in daha önce Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği "operasyonlar" sonrasında kritik altyapının zarar gördüğünü anımsatan Haq, bunun ardından mülteci kampında su ve elektrik gibi temel hizmetlere erişimin zorlaştığını hatırlattı.

Gazze'de konut birimlerinin yüzde 90'ı zarar görmüş ya da yıkılmış durumda

Haq, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığını ancak birçok kişinin geri döndüklerinde yıkıntı yığınlarıyla karşılaştığını belirtti.

Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 90'ından fazlasının son 15 ayda ya zarar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını kaydeden Haq, "Gazze'deki yıkımın ve ihtiyaçların boyutu göz önüne alındığında, insanlara hayati yardımları mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Ayrıca üye devletlere ve ortaklarımıza, korkunç büyüklükteki bu ihtiyaçları karşılamak üzere yardım operasyonlarımızın finansmanını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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