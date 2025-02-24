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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, "nükleer silah çıkmazından" kaçınma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Nükleer, hiç de bir seçenek değil. Bu, yok oluşa giden tek yönlü bir yol. Bu çıkmazdan her ne pahasına olursa olsun kaçınmalıyız." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, "nükleer silah çıkmazından" kaçınma çağrısında bulundu

Cenevre

Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Ciddi küresel sonuçların olduğu bir zamanda bir araya geldiklerini kaydeden Guterres, küresel barış ve istikrarı onlarca yıldır güvence altına alan ikili ve bölgesel güvenlik düzenlemelerinin bozulduğunu, uluslararası hukukun çiğnendiğini ve insan haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Guterres, Silahsızlanma Konferansı'nın amacının bu zorluklarla ilgili olduğuna işaret ederek, acil olarak bir sonuca ulaşmanın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Bazı ülkelerin yeni nükleer silahlara ve bunların teslimat araçlarına yatırım yaptığını, diğerlerinin ise nükleer silah ve malzeme envanterlerini genişlettiğini söyleyen Guterres, bazı ülkeler tarafından nükleer silahın "zorlama aracı" olarak kullanılmasını eleştirdi.

New York'ta geçen yıl eylülde "Gelecek Paktı"nın imzalanmasının nükleer silahlanmayı önlemek adına olumlu bir gelişme olduğunu belirten Guterres, "Nükleer, hiç de bir seçenek değil. Bu, yok oluşa giden tek yönlü bir yol. Bu çıkmazdan her ne pahasına olursa olsun kaçınmalıyız." dedi.

Gelecek Paktı aracılığıyla üye devletlerin BM'nin silahsızlanmadaki rolünü canlandırmayı taahhüt ettiğini kaydeden Guterres, bu gündemle çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

BM'nin nükleer konusundaki bu reform ve sonuç sürecini desteklemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Guterres, "İnsanlık bunu doğru yapmamız için bize güveniyor. Her insanın ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği güvenli, emniyetli ve barışçıl dünyayı sunmak için çalışmaya devam edelim." diye konuştu.

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