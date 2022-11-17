BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
Ankara
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