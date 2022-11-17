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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Girişimci İş Kadınları Federasyonunca düzenlenen programda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Ekip   | 17.11.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum

Ankara

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