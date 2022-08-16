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Dünya

BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Betül Yürük   | 16.08.2022
BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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