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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'nin kuzeyine 4 haftadır ilk kez erişim sağlayabildik

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarının, Gazze'nin kuzeyine, "4 haftanın ardından ilk kez" ulaşım sağlayabildiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
BM: Gazze'nin kuzeyine 4 haftadır ilk kez erişim sağlayabildik Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) son raporuna dayanarak, Gazze'deki insani durum hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

"OCHA yetkilileri, 4 haftadır ilk kez Gazze'nin kuzeyine erişim sağlayabildi." ifadesini kullanan Dujarric, bununla birlikte İsrailli yetkililerin kontrol noktasında yardım kuruluşlarını 5 saatten fazla beklettiğini vurguladı.

Dujarric ayrıca, İsrailli yetkililerle öncesinde koordine edildiği halde, bu ayın ilk yarısında BM ve diğer yardım kuruluşlarının Gazze'nin kuzeyine erişiminin çok azına izin verildiğini belirtti.

Gazze'nin kuzeyine erişmek için 7-8 ayrı BM kuruluşunun öncülük ettiği 50 görevlendirmenin sadece dörtte birinin İsrail'in kontrol noktalarından geçebildiğini aktaran Sözcü, bu konvoyların daha sonra genellikle yol boyunca engellerle karşılaştıklarına değindi.

Dujarric, "Bazı konvoylar silah zoruyla durduruldu, vuruldu veya bir savaş bölgesinin ortasında saatlerce beklemeye zorlandı. Bu olaylar personelimizin güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturdu ve bu görevlerin tamamlanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Lübnan'da ve Suriye'de, bugün aynı anda yüzlerce çağrı cihazının patlaması" yönündeki haberlerin sorulması üzerine gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Olayların yeni duyulduğunu ve henüz basından daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirten Dujarric, "Elbette gördüğümüz sivil kayıpları kınıyoruz ancak durumu izliyoruz. Bir süre sonra söyleyecek daha çok şeyimiz olacak." dedi.

Dujarric, "Size şunu söyleyebilirim ki, özellikle de bunun son derece değişken bir bağlamda gerçekleştiği düşünüldüğünde, bu gelişmeler son derece endişe verici." diye konuştu.

"Lübnan'da ve bölgede artan risklerinin yeterince altını çizemediğimizi düşünüyorum." diyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer yetkililerin, bölgede artan riskler konusunda sık sık mesaj paylaştığını kaydetti.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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