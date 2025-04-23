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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlası yıkıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlası yıkıldı

Cenevre

IOM, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığının aktarıldığı paylaşımda, "Gidecekleri güvenli bir yer olmadığı için aileler korunaklı olmayan harabelerde barınıyor. IOM barınma yardımına hazır, giriş noktaları acilen açılmalı." ifadeleri yer aldı.

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Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266, yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

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