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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
BM: Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım

New York

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gazze'de yarım milyondan fazla kişinin açlığın eşiğinde olduğunu ifade eden Griffiths, "Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Griffiths, İsrailli yetkililerin şubat ayında 224 yardım misyonundan sadece yarısına izin verdiğini kaydederek, artan hukuksuzluğun yardım dağıtımını engellediğine işaret etti.

Son çare olması gereken havadan yardım fırlatmanın yaygınlaştığına işaret eden Griffiths, 160 BM personelinin öldürüldüğünü, rehinelerin hala serbest bırakılmadığını bildirdi.

Griffiths, saldırıların 6. ayında 6 temel sorunu listeleyerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." mesajını verdi.

BM'nin hayat kurtarmak için ne yapılması gerektiğini bildiğini ancak doğru koşullar ve güvencelerin sağlanmasının şart olduğunun altını çizen Griffiths, ateşkes sağlanması ve savaş kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Griffiths, Gazze'ye daha fazla giriş noktası, tedarik yolu ve kent içinde depo imkanı sağlanması gerektiğini belirterek, yardım konvoylarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Kontrol noktalarından serbest ve güvenli geçiş talebinde de bulunan Griffiths, ticari sektöre daha fazla rol verilmesini istedi.

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