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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, Filistin'de kadın liderliğindeki sivil toplum kuruluşlarının, operasyonel zorluklar ve güvenlik risklerine rağmen Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da faaliyet göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara

BM Kadın Birimi, Filistinli kadınların liderliğindeki sivil toplum kuruluşlarının Filistin'deki insani yardım çalışmalarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Filistin'de kadınlar tarafından kurulup yönetilen sivil toplum kuruluşlarının, operasyonel zorluklar ve güvenlik risklerine rağmen faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesi yer aldı.

Yerinden edilmiş veya yakınlarını kaybetmiş kadınların bölgede ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için gönüllülük esasına göre çalışmalar yürüttüğü ifade edilen raporda, çalışmaların insanların hayatını kurtarma noktasına yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Raporda, bu kuruluşların, 7 Ekim'den bu yana gıda dağıtımı, maddi yardım, psikolojik ve sosyal destek gibi pek çok alanda da faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kuruluşlardan yüzde 56'sının aldıkları hasarlara rağmen personel açısından tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen raporda, yüzde 40'ının ise kısmi kapasiteyle çalıştığı ve personel sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Raporda, kuruluşlardan yüzde 89'unun Gazze'deki ofislerinin zarar görmesi nedeniyle orta ve uzun vadede faaliyet ile hizmetlerinin tehdit altında olduğuna işaret edildi.

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