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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa’da 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'nda konuşuyor
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Dünya

BM, dünya genelinde 83,4 milyon kişinin "ülke içinde yerinden edilmiş" olarak yaşadığını bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024'ün sonunda dünya genelinde 83,4 milyon kişinin "ülke içinde yerinden edilmiş" olarak yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
BM, dünya genelinde 83,4 milyon kişinin "ülke içinde yerinden edilmiş" olarak yaşadığını bildirdi

Cenevre

IOM'un, Cenevre merkezli İç Göç İzleme Merkezinin (IDMC) "2025 Küresel İç Göç Raporu" verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerdeki çatışmaların çok fazla yerinden edilmeye yol açmaya devam ettiği belirtildi.

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IDMC'nin yeni yayımladığı Küresel İç Göç Raporu 2025'e göre, geçen yılın sonu itibarıyla dünya genelinde 83,4 milyon kişinin "ülke içinde yerinden edilmiş" halde yaşadığı ifade edilen açıklamada, sadece geçen yıl çatışmalar nedeniyle 20,1 milyon yeni iç göç görüldüğü aktarıldı. Açıklamada, bunların 9,1 milyonunun Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olduğu bildirildi.

2023 yılında yerinden edilmiş kişi sayısının 75,9 milyon olduğu hatırlatılan açıklamada, geçen yıl bu rakamda 7,5 milyonluk artış yaşandığı ve bunun da bir rekor olduğu kaydedildi.

Açıklamada, doğal afetlerin 2024'te ülke içinde yerinden edilmenin başlıca itici gücü olmaya devam ettiği vurgulanarak, geçen yıl 45,8 milyon kişinin afetler nedeniyle yerinden edildiğine ve bunun da ayrı bir rekor olduğuna işaret edildi.

Afetlerden etkilenen insanların çoğunun yıl içinde evlerine dönebildiği ancak 9,8 milyon kişinin gittikleri yerde yaşamaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bu rakamlar açık bir uyarıdır. Cesur ve koordineli bir eylem olmadan, kendi ülkeleri içinde yerinden edilen insanların sayısı hızla artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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