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Dünya, Koronavirüs

BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yeni tip koronavirüs aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından, BioNTech/Pfizer'ın ikinci çeyrekte 75 milyon doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.02.2021
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı stratejisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupalılara Kovid-19 aşısı sağlamak için ilaç şirketleri ile yoğun biçimde çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech/Pfizer, yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon ilave doz sağlayacak ve 2021'de 600 milyon doz teslim edecek." ifadesini kullandı.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını açıklamasıyla bu hedefin yakalanma ihtimali düşmüştü.

BioNTech-Pfizer bu yıl için 1,3 milyar doz aşı üretimi hedefliyordu. Ancak son dönemde üretim kapasitesini artıracak iş birliklerine giderek ve yeni tesisler açarak bu hedefi 2 milyar doza yükseltti.

AstraZeneca ise dün AB'ye 9 milyon doz ilave aşı sağlayacaklarını ve böylece ilk çeyrekte 40 milyon doz tedarik edeceklerini açıklamıştı.

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