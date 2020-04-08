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Dünya

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Twitter'dan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının yol açtığı sivil can kayıpları nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu adına taziye mesajı paylaştı.

Büyükelçi Berger, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü terör eylemini kınıyor ve Diyarbakır'daki can kayıpları nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına ve yakın ortağımız aday ülke Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



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