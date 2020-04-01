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Dünya

ABD'de tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına 'kovulma' tehdidi

ABD'deki bazı hastanelerin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği belirtildi.

Safvan Allahverdi   | 01.04.2020
ABD'de tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına 'kovulma' tehdidi

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'deki bazı hastanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği belirtildi.

Hastane yönetimleri durumu "hasta mahremiyeti" ile açıklarken, çeşitli sağlık ve medya dernekleri ise tehdit ve işten çıkarma olaylarına sert tepki gösterdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, salgın sebebiyle kötüleşen çalışma şartlarına yönelik medyaya röportaj veren birçok doktor ve hemşire işten atılmakla tehdit edilirken, çeşitli eyaletlerde benzer vakaların yaşandığı kaydedildi.

Washington Eyaleti Hemşireler Derneği Sözcüsü Ruth Schubert, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olaylara tepki göstererek, "Hastaneler imajlarını korumak için hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını susturuyorlar. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Schubert, sağlık çalışanlarının hayatlarını riske atarak salgın ile mücadele ettiğini hatırlatarak, basın konusundaki geleneksel kurumsal kararların şu süreçte uygulanmaması gerektiğine dikkati çekti.

Harvard Hukuk Fakültesi Biyoetik Merkezi Direktörü Glenn Cohen ise sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları koruyucu tıbbi ekipmanları tedarik edebilmek için konuştuğunu, hastanelerin ise itibarlarının bozulacağı ve toplumun tepkisini çekeceği gerekçesiyle buna karşı çıktıklarını ifade etti.

Bazı eyaletlerde işten çıkartmalar başladı

Bununla beraber, salgının yoğun görüldüğü New York, Washington State ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde işten çıkartmaların yaşandığı belirtildi.

Bunun en son örneği olarak, çalıştığı hastanelerdeki ekipman eksikliği hakkında medyaya röportaj veren Ming Lin adındaki acil tıp teknisyeninin ertesi gün hastane ile ilişiğinin kesildiği, Chicago'da ise iş arkadaşlarına yönetimden maske isteme konusunda e-mail atan bir hemşirenin kovulduğu belirtildi.

Öte yandan New York'taki bazı hastane yönetimlerinin ise çalışanlarına "izin almadan basın kuruluşlarına konuşmaları durumunda sözleşmelerine son verileceği" uyarısı yaptığı bildirildi.

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