New York'ta Kovid-19 nedeniyle ölenler Hart Adası'nda toplu defnediliyor
ABD’nin New York şehrinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.
Ankara
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ABD’nin New York şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.
ABD basınındaki haberlerde, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenleri defnetmek için kiralanan işçilerin, kurbanları Hart Adası'na toplu olarak gömdüğü bildirildi.
Basına yansıyan görsellerde, koruyucu kıyafet giyinen işçilerin, büyük çukurlara inerek tabutları yerleştirdiği gözlemlendi.
New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, 6 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artması nedeniyle cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini kaydetmişti.
"ABD'nin Vuhan'ı" New York
ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta Kovid-19 vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 161 bin 504'e ulaşmıştı.
New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirmişti.
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