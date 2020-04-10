Afrika’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 600’ü geçti
Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 12 bine yaklaştı, ölü sayısı da 600’ü geçti.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 1943 vaka sayısı ile Güney Afrika başı çekerken, bu ülkeyi 1666 vakayla Cezayir izledi.
En fazla ölümün yaşandığı ülke 235 kayıpla Cezayir olurken, Mısır’da da 103 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Kıta genelinde toplam vaka sayısı 11 bin 943, can kaybı 608 oldu.
Virüsün şu ana kadar en fazla yayıldığı ülkeler, Güney Afrika ve Cezayir'in yanı sıra Mısır, Fas, Tunus, Kamerun, Burkina Faso ve Nijer oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.