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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Muhammet İkbal Arslan   | 28.03.2020
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

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