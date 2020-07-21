Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti.
Abuja
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 300 artarak 373 bin 628'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 505 bin 646 test yapıldı.
Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 173'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 194 bin 865'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ise hastalığın en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.