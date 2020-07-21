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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti.

Gökhan Kavak   | 21.07.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 300 artarak 373 bin 628'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 505 bin 646 test yapıldı.

Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 173'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 194 bin 865'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ise hastalığın en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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