Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 28.03.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. 

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

Şu ana kadar 11 bin 679 kişi iyileşti

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti
Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Atina Kovid-19 önlemleri nedeniyle 'hayalet kent'e döndü

Benzer haberler

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Türkiye'deki Arap doktorlar, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye destek olmak istiyor

İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı

İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı